20 دولار جامايكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة
تحويل JMD إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار جامايكي
|1 PGK
|42.00830 JMD
|5 PGK
|210.04150 JMD
|10 PGK
|420.08300 JMD
|20 PGK
|840.16600 JMD
|50 PGK
|2100.41500 JMD
|100 PGK
|4200.83000 JMD
|250 PGK
|10502.07500 JMD
|500 PGK
|21004.15000 JMD
|1000 PGK
|42008.30000 JMD
|2000 PGK
|84016.60000 JMD
|5000 PGK
|210041.50000 JMD
|10000 PGK
|420083.00000 JMD