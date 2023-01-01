دولار جامايكي إلى كيات ميانماري

تحويل JMD إلى MMK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١٣٬٥٠٤٫٨٠ mmk

1.00000 JMD = 13.50480 MMK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:19 UTC
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JMD إلى MMK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MMK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كيات ميانماري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MMK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MMK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Myanma Kyat
1 JMD13.50480 MMK
5 JMD67.52400 MMK
10 JMD135.04800 MMK
20 JMD270.09600 MMK
50 JMD675.24000 MMK
100 JMD1350.48000 MMK
250 JMD3376.20000 MMK
500 JMD6752.40000 MMK
1000 JMD13504.80000 MMK
2000 JMD27009.60000 MMK
5000 JMD67524.00000 MMK
10000 JMD135048.00000 MMK
معدلات التحويل Myanma Kyat / دولار جامايكي
1 MMK0.07405 JMD
5 MMK0.37024 JMD
10 MMK0.74048 JMD
20 MMK1.48095 JMD
50 MMK3.70238 JMD
100 MMK7.40476 JMD
250 MMK18.51190 JMD
500 MMK37.02380 JMD
1000 MMK74.04760 JMD
2000 MMK148.09520 JMD
5000 MMK370.23800 JMD
10000 MMK740.47600 JMD