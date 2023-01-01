جنيه جيرزي إلى بات تايلاندي

تحويل JEP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٤٤٬٢٧٩٫٩٠ thb

1.00000 JEP = 44.27990 THB

Mid-market exchange rate at 21:05
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491611.658320.9645518.8249
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719491.911661.1118721.7009
1 USD0.91290.791922183.3351.36171.513890.8805517.1854
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01634010.01816630.01056640.206221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جيرسي / باهت تايلندي
1 JEP44.27990 THB
5 JEP221.39950 THB
10 JEP442.79900 THB
20 JEP885.59800 THB
50 JEP2213.99500 THB
100 JEP4427.99000 THB
250 JEP11069.97500 THB
500 JEP22139.95000 THB
1000 JEP44279.90000 THB
2000 JEP88559.80000 THB
5000 JEP221399.50000 THB
10000 JEP442799.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / جنيه جيرسي
1 THB0.02258 JEP
5 THB0.11292 JEP
10 THB0.22584 JEP
20 THB0.45167 JEP
50 THB1.12918 JEP
100 THB2.25836 JEP
250 THB5.64590 JEP
500 THB11.29180 JEP
1000 THB22.58360 JEP
2000 THB45.16720 JEP
5000 THB112.91800 JEP
10000 THB225.83600 JEP