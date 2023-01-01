جنيه جيرزي إلى غواراني باراغواي

تحويل JEP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jep
٩٬٣٨٤٬٦٢٠ pyg

1.00000 JEP = 9384.62000 PYG

Mid-market exchange rate at 21:03
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491551.658190.9645518.8227
1 GBP1.1528711.26285105.241.719561.911671.11221.7001
1 USD0.91290.79186183.3351.361651.513780.8805517.1834
1 INR0.01095470.009502130.011999810.01633950.01816490.01056640.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل جنيه جيرسي / غواراني باراغواي
1 JEP9384.62000 PYG
5 JEP46923.10000 PYG
10 JEP93846.20000 PYG
20 JEP187692.40000 PYG
50 JEP469231.00000 PYG
100 JEP938462.00000 PYG
250 JEP2346155.00000 PYG
500 JEP4692310.00000 PYG
1000 JEP9384620.00000 PYG
2000 JEP18769240.00000 PYG
5000 JEP46923100.00000 PYG
10000 JEP93846200.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه جيرسي
1 PYG0.00011 JEP
5 PYG0.00053 JEP
10 PYG0.00107 JEP
20 PYG0.00213 JEP
50 PYG0.00533 JEP
100 PYG0.01066 JEP
250 PYG0.02664 JEP
500 PYG0.05328 JEP
1000 PYG0.10656 JEP
2000 PYG0.21311 JEP
5000 PYG0.53279 JEP
10000 PYG1.06557 JEP