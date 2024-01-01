Jersey poundundan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile JEP → PYG çevirin

1.000 jep
9.153.770 pyg

1.00000 JEP = 9153.77000 PYG

07:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0733589.11041.453581.652960.94919518.3267
1 GBP1.1697511.25555104.2371.700331.933551.1103221.4376
1 USD0.931650.796464183.02081.354251.540.8843517.0743
1 INR0.0112220.009593540.012045210.01631220.01854960.01065210.205663

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Jersey poundundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Paraguay Guaranisi
1 JEP9153.77000 PYG
5 JEP45768.85000 PYG
10 JEP91537.70000 PYG
20 JEP183075.40000 PYG
50 JEP457688.50000 PYG
100 JEP915377.00000 PYG
250 JEP2288442.50000 PYG
500 JEP4576885.00000 PYG
1000 JEP9153770.00000 PYG
2000 JEP18307540.00000 PYG
5000 JEP45768850.00000 PYG
10000 JEP91537700.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Jersey poundu
1 PYG0.00011 JEP
5 PYG0.00055 JEP
10 PYG0.00109 JEP
20 PYG0.00218 JEP
50 PYG0.00546 JEP
100 PYG0.01092 JEP
250 PYG0.02731 JEP
500 PYG0.05462 JEP
1000 PYG0.10925 JEP
2000 PYG0.21849 JEP
5000 PYG0.54622 JEP
10000 PYG1.09245 JEP