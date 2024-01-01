10 bin Paraguay guaranisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile PYG → JEP çevirin

1,000₲ PYG = 0,0001010£ JEP

16:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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JEP
1 PYG → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim4.38%-0.23%
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1 PYG → JEP istatistikleri

PYG → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → JEP kurundaki değişiklik 4.38 değerindeydi.

PYG → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. PYG → JEP kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4030,94558,7061,3411,4040,79
1 AUD0,649154,7990,61438,1150,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,277162,0961,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Jersey poundu
1 PYG0,00010 JEP
5 PYG0,00050 JEP
10 PYG0,00101 JEP
20 PYG0,00202 JEP
50 PYG0,00505 JEP
100 PYG0,01010 JEP
250 PYG0,02524 JEP
500 PYG0,05048 JEP
1000 PYG0,10097 JEP
2000 PYG0,20193 JEP
5000 PYG0,50483 JEP
10000 PYG1,00965 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Paraguay Guaranisi
1 JEP9.904,39000 PYG
5 JEP49.521,95000 PYG
10 JEP99.043,90000 PYG
20 JEP198.087,80000 PYG
50 JEP495.219,50000 PYG
100 JEP990.439,00000 PYG
250 JEP2.476.097,50000 PYG
500 JEP4.952.195,00000 PYG
1000 JEP9.904.390,00000 PYG
2000 JEP19.808.780,00000 PYG
5000 JEP49.521.950,00000 PYG
10000 JEP99.043.900,00000 PYG