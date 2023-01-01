غورد هايتي إلى فرنك سويسري

تحويل HTG إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
832 xpf

1.00000 HTG = 0.83151 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:18 UTC
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HTG إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.06688.60661.438991.661080.96418.3283
1GBP1.1530711.229102.1551.659031.915081.1115621.1308
1USD0.93810.81367183.12061.34991.558240.9043517.1935
1INR0.01128580.009789030.012030710.01624030.01874670.010880.20685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / فرنك الـ CFP
1 HTG0.83151 XPF
5 HTG4.15756 XPF
10 HTG8.31511 XPF
20 HTG16.63022 XPF
50 HTG41.57555 XPF
100 HTG83.15110 XPF
250 HTG207.87775 XPF
500 HTG415.75550 XPF
1000 HTG831.51100 XPF
2000 HTG1663.02200 XPF
5000 HTG4157.55500 XPF
10000 HTG8315.11000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Haiti Gourde
1 XPF1.20263 HTG
5 XPF6.01315 HTG
10 XPF12.02630 HTG
20 XPF24.05260 HTG
50 XPF60.13150 HTG
100 XPF120.26300 HTG
250 XPF300.65750 HTG
500 XPF601.31500 HTG
1000 XPF1202.63000 HTG
2000 XPF2405.26000 HTG
5000 XPF6013.15000 HTG
10000 XPF12026.30000 HTG