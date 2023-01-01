غورد هايتي إلى دونغ فيتنامي

تحويل HTG إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
180312 vnd

1.00000 HTG = 180.31200 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 11:5 UTC
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HTG إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065888.59151.438831.66090.963918.3319
1GBP1.15311.2289102.1491.659021.915071.1113821.1372
1USD0.938250.813736183.12211.351.558360.904317.2001
1INR0.01128780.009789650.012030510.01624120.01874780.01087920.206926

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Haiti Gourde / Vietnamese Dong
1 HTG180.31200 VND
5 HTG901.56000 VND
10 HTG1803.12000 VND
20 HTG3606.24000 VND
50 HTG9015.60000 VND
100 HTG18031.20000 VND
250 HTG45078.00000 VND
500 HTG90156.00000 VND
1000 HTG180312.00000 VND
2000 HTG360624.00000 VND
5000 HTG901560.00000 VND
10000 HTG1803120.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Haiti Gourde
1 VND0.00555 HTG
5 VND0.02773 HTG
10 VND0.05546 HTG
20 VND0.11092 HTG
50 VND0.27730 HTG
100 VND0.55459 HTG
250 VND1.38648 HTG
500 VND2.77297 HTG
1000 VND5.54594 HTG
2000 VND11.09188 HTG
5000 VND27.72970 HTG
10000 VND55.45940 HTG