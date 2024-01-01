10 آلاف كونا كرواتية إلى فلورن أروبي

تحويل HRK إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

10,000 hrk
2,549.63 awg

1.00000 HRK = 0.25496 AWG

Mid-market exchange rate at 08:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552551.083989.85221.46631.655950.95460518.5444
1 GBP1.1692411.26735105.061.714471.936221.1161621.6831
1 USD0.92260.789048182.89711.35281.527770.8807517.109
1 INR0.01112940.00951840.012063110.0163190.01842970.01062460.206388

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Croatian kunas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / Aruban Florin
1 HRK0.25496 AWG
5 HRK1.27482 AWG
10 HRK2.54963 AWG
20 HRK5.09926 AWG
50 HRK12.74815 AWG
100 HRK25.49630 AWG
250 HRK63.74075 AWG
500 HRK127.48150 AWG
1000 HRK254.96300 AWG
2000 HRK509.92600 AWG
5000 HRK1274.81500 AWG
10000 HRK2549.63000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Croatian Kuna
1 AWG3.92213 HRK
5 AWG19.61065 HRK
10 AWG39.22130 HRK
20 AWG78.44260 HRK
50 AWG196.10650 HRK
100 AWG392.21300 HRK
250 AWG980.53250 HRK
500 AWG1961.06500 HRK
1000 AWG3922.13000 HRK
2000 AWG7844.26000 HRK
5000 AWG19610.65000 HRK
10000 AWG39221.30000 HRK