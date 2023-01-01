لمبيرة هندوراسية إلى بيزو تشيلي

تحويل HNL إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٣٦٬٢١١ clp

1.00000 HNL = 36.21090 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:37 UTC
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HNL إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065688.58931.438081.661880.963918.3309
1GBP1.152811.22845102.1281.657851.915861.1111921.1323
1USD0.938450.814034183.13561.349551.559580.904617.2024
1INR0.0112880.009791640.012028510.01623310.01875940.0108810.20692

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Chilean Peso
1 HNL36.21090 CLP
5 HNL181.05450 CLP
10 HNL362.10900 CLP
20 HNL724.21800 CLP
50 HNL1810.54500 CLP
100 HNL3621.09000 CLP
250 HNL9052.72500 CLP
500 HNL18105.45000 CLP
1000 HNL36210.90000 CLP
2000 HNL72421.80000 CLP
5000 HNL181054.50000 CLP
10000 HNL362109.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / لامبيرا هندوراسي
1 CLP0.02762 HNL
5 CLP0.13808 HNL
10 CLP0.27616 HNL
20 CLP0.55232 HNL
50 CLP1.38080 HNL
100 CLP2.76160 HNL
250 CLP6.90400 HNL
500 CLP13.80800 HNL
1000 CLP27.61600 HNL
2000 CLP55.23200 HNL
5000 CLP138.08000 HNL
10000 CLP276.16000 HNL