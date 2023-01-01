جنيه جبل طارق إلى تالا ساموي

تحويل GIP إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
٣٬٣٥٠٫٢٧ wst

1.00000 GIP = 3.35027 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 12:17 UTC
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GIP إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.063488.38591.43661.661430.9630518.2495
1GBP1.1528711.226101.9011.656261.915481.1102721.04
1USD0.94040.815661183.11631.350951.562380.9056517.1615
1INR0.0113140.009813490.012031310.01625370.01879750.01089620.206476

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Samoan Tala
1 GIP3.35027 WST
5 GIP16.75135 WST
10 GIP33.50270 WST
20 GIP67.00540 WST
50 GIP167.51350 WST
100 GIP335.02700 WST
250 GIP837.56750 WST
500 GIP1675.13500 WST
1000 GIP3350.27000 WST
2000 GIP6700.54000 WST
5000 GIP16751.35000 WST
10000 GIP33502.70000 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / جنيه جبل طارق
1 WST0.29848 GIP
5 WST1.49242 GIP
10 WST2.98483 GIP
20 WST5.96966 GIP
50 WST14.92415 GIP
100 WST29.84830 GIP
250 WST74.62075 GIP
500 WST149.24150 GIP
1000 WST298.48300 GIP
2000 WST596.96600 GIP
5000 WST1492.41500 GIP
10000 WST2984.83000 GIP