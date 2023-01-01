جنيه جبل طارق إلى بيزو تشيلي

تحويل GIP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gip
١٬١٠٠٬٣٩٠ clp

1.00000 GIP = 1100.39000 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 12:5 UTC
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GIP إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063588.35881.436841.661460.9629518.2333
1GBP1.1526711.22585101.8471.656181.915091.1099621.0167
1USD0.94030.81576183.0831.351051.562260.905517.1446
1INR0.01131750.009818620.012036210.01626140.01880360.01089870.206355

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / Chilean Peso
1 GIP1100.39000 CLP
5 GIP5501.95000 CLP
10 GIP11003.90000 CLP
20 GIP22007.80000 CLP
50 GIP55019.50000 CLP
100 GIP110039.00000 CLP
250 GIP275097.50000 CLP
500 GIP550195.00000 CLP
1000 GIP1100390.00000 CLP
2000 GIP2200780.00000 CLP
5000 GIP5501950.00000 CLP
10000 GIP11003900.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه جبل طارق
1 CLP0.00091 GIP
5 CLP0.00454 GIP
10 CLP0.00909 GIP
20 CLP0.01818 GIP
50 CLP0.04544 GIP
100 CLP0.09088 GIP
250 CLP0.22719 GIP
500 CLP0.45438 GIP
1000 CLP0.90876 GIP
2000 CLP1.81753 GIP
5000 CLP4.54383 GIP
10000 CLP9.08765 GIP