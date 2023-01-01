دولار فيجي إلى كولون سلفادوري

تحويل FJD إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
3856.93 svc

1.00000 FJD = 3.85693 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 10:59 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

FJD إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.064988.41731.438151.661570.964818.188
1GBP1.1550711.23005102.1291.661181.919251.1144121.0086
1USD0.939050.812975183.02871.35051.560310.90617.0795
1INR0.011310.009791490.01204410.01626550.01879240.01091190.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / كولون سلفادوري
1 FJD3.85693 SVC
5 FJD19.28465 SVC
10 FJD38.56930 SVC
20 FJD77.13860 SVC
50 FJD192.84650 SVC
100 FJD385.69300 SVC
250 FJD964.23250 SVC
500 FJD1928.46500 SVC
1000 FJD3856.93000 SVC
2000 FJD7713.86000 SVC
5000 FJD19284.65000 SVC
10000 FJD38569.30000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / دولار فيجي
1 SVC0.25927 FJD
5 SVC1.29637 FJD
10 SVC2.59274 FJD
20 SVC5.18548 FJD
50 SVC12.96370 FJD
100 SVC25.92740 FJD
250 SVC64.81850 FJD
500 SVC129.63700 FJD
1000 SVC259.27400 FJD
2000 SVC518.54800 FJD
5000 SVC1296.37000 FJD
10000 SVC2592.74000 FJD