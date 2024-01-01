Fiji dolarından El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile FJD → SVC çevirin

1.000 fjd
3.843 svc

1.00000 FJD = 3.84300 SVC

02:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.07389.09771.453221.654330.9499618.3444
1 GBP1.1712311.2567104.3511.702011.937561.1126321.485
1 USD0.931950.795735183.03611.354351.541780.8853517.0964
1 INR0.01122360.0095830.01204310.01631040.01856760.01066220.205891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / El Salvador Kolonu
1 FJD3.84300 SVC
5 FJD19.21500 SVC
10 FJD38.43000 SVC
20 FJD76.86000 SVC
50 FJD192.15000 SVC
100 FJD384.30000 SVC
250 FJD960.75000 SVC
500 FJD1921.50000 SVC
1000 FJD3843.00000 SVC
2000 FJD7686.00000 SVC
5000 FJD19215.00000 SVC
10000 FJD38430.00000 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / Fiji Doları
1 SVC0.26021 FJD
5 SVC1.30107 FJD
10 SVC2.60213 FJD
20 SVC5.20426 FJD
50 SVC13.01065 FJD
100 SVC26.02130 FJD
250 SVC65.05325 FJD
500 SVC130.10650 FJD
1000 SVC260.21300 FJD
2000 SVC520.42600 FJD
5000 SVC1301.06500 FJD
10000 SVC2602.13000 FJD