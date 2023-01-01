دولار فيجي إلى روبية سيشيلية

تحويل FJD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٬٠٠٠٫٣٤ scr

1.00000 FJD = 6.00034 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:59 UTC
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FJD إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.064988.41731.438151.661570.964818.188
1GBP1.1550711.23005102.1291.661181.919251.1144121.0086
1USD0.939050.812975183.02871.35051.560310.90617.0795
1INR0.011310.009791490.01204410.01626550.01879240.01091190.205706

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / روبية سيشيل
1 FJD6.00034 SCR
5 FJD30.00170 SCR
10 FJD60.00340 SCR
20 FJD120.00680 SCR
50 FJD300.01700 SCR
100 FJD600.03400 SCR
250 FJD1500.08500 SCR
500 FJD3000.17000 SCR
1000 FJD6000.34000 SCR
2000 FJD12000.68000 SCR
5000 FJD30001.70000 SCR
10000 FJD60003.40000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / دولار فيجي
1 SCR0.16666 FJD
5 SCR0.83329 FJD
10 SCR1.66657 FJD
20 SCR3.33314 FJD
50 SCR8.33285 FJD
100 SCR16.66570 FJD
250 SCR41.66425 FJD
500 SCR83.32850 FJD
1000 SCR166.65700 FJD
2000 SCR333.31400 FJD
5000 SCR833.28500 FJD
10000 SCR1666.57000 FJD