دولار فيجي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل FJD إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
1624.15 pgk

1.00000 FJD = 1.62415 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:56 UTC
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FJD إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8661.06588.41581.438391.662110.964818.1917
1GBP1.1547311.2298102.0971.660971.919311.1140921.0067
1USD0.938950.81314183.01951.35061.560670.905917.0814
1INR0.01131020.009794570.012045410.01626850.01879880.01091190.205752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / Papua New Guinean Kina
1 FJD1.62415 PGK
5 FJD8.12075 PGK
10 FJD16.24150 PGK
20 FJD32.48300 PGK
50 FJD81.20750 PGK
100 FJD162.41500 PGK
250 FJD406.03750 PGK
500 FJD812.07500 PGK
1000 FJD1624.15000 PGK
2000 FJD3248.30000 PGK
5000 FJD8120.75000 PGK
10000 FJD16241.50000 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / دولار فيجي
1 PGK0.61571 FJD
5 PGK3.07854 FJD
10 PGK6.15708 FJD
20 PGK12.31416 FJD
50 PGK30.78540 FJD
100 PGK61.57080 FJD
250 PGK153.92700 FJD
500 PGK307.85400 FJD
1000 PGK615.70800 FJD
2000 PGK1231.41600 FJD
5000 PGK3078.54000 FJD
10000 PGK6157.08000 FJD