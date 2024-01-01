Fiji dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile FJD → PGK çevirin

1.000 fjd
1.648,34 pgk

1.00000 FJD = 1.64834 PGK

02:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8538051.07389.08371.453161.65420.9500118.3442
1 GBP1.1712311.25675104.3391.702021.937491.1126821.4856
1 USD0.931950.795703183.0231.35431.541660.8853517.0962
1 INR0.01122540.009584130.012044810.01631230.01856910.01066390.205921

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 FJD1.64834 PGK
5 FJD8.24170 PGK
10 FJD16.48340 PGK
20 FJD32.96680 PGK
50 FJD82.41700 PGK
100 FJD164.83400 PGK
250 FJD412.08500 PGK
500 FJD824.17000 PGK
1000 FJD1648.34000 PGK
2000 FJD3296.68000 PGK
5000 FJD8241.70000 PGK
10000 FJD16483.40000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Fiji Doları
1 PGK0.60667 FJD
5 PGK3.03335 FJD
10 PGK6.06671 FJD
20 PGK12.13342 FJD
50 PGK30.33355 FJD
100 PGK60.66710 FJD
250 PGK151.66775 FJD
500 PGK303.33550 FJD
1000 PGK606.67100 FJD
2000 PGK1213.34200 FJD
5000 PGK3033.35500 FJD
10000 PGK6066.71000 FJD