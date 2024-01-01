50 Fiji dolarından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile FJD → PGK çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,739K PGK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PGK
1 FJD → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,76651,7917
Düşük1,72131,7213
Ortalama1,74341,7525
Değişim-1.17%0.10%
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1 FJD → PGK istatistikleri

FJD → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7665, en düşük 1,7213 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7434 oldu. FJD → PGK kurundaki değişiklik -1.17 değerindeydi.

FJD → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7917, en düşük 1,7213 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7525 oldu. FJD → PGK kurundaki değişiklik 0.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Papua Yeni Gine Kinası
1 FJD1,73856 PGK
5 FJD8,69280 PGK
10 FJD17,38560 PGK
20 FJD34,77120 PGK
50 FJD86,92800 PGK
100 FJD173,85600 PGK
250 FJD434,64000 PGK
500 FJD869,28000 PGK
1000 FJD1.738,56000 PGK
2000 FJD3.477,12000 PGK
5000 FJD8.692,80000 PGK
10000 FJD17.385,60000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Fiji Doları
1 PGK0,57519 FJD
5 PGK2,87594 FJD
10 PGK5,75188 FJD
20 PGK11,50376 FJD
50 PGK28,75940 FJD
100 PGK57,51880 FJD
250 PGK143,79700 FJD
500 PGK287,59400 FJD
1000 PGK575,18800 FJD
2000 PGK1.150,37600 FJD
5000 PGK2.875,94000 FJD
10000 PGK5.751,88000 FJD