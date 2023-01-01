دولار فيجي إلى روفيا مالديفية

تحويل FJD إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٦٬٨١٠٫٩٠ mvr

1.00000 FJD = 6.81090 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:55 UTC
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FJD إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064888.40521.438071.661670.9648518.1917
1GBP1.1548711.2298102.1041.660911.919161.1142721.0106
1USD0.939150.81314183.02521.350551.560550.9060517.0846
1INR0.01131150.00979390.012044510.01626670.01879610.0109130.205776

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

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FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / روفيا جزر المالديف
1 FJD6.81090 MVR
5 FJD34.05450 MVR
10 FJD68.10900 MVR
20 FJD136.21800 MVR
50 FJD340.54500 MVR
100 FJD681.09000 MVR
250 FJD1702.72500 MVR
500 FJD3405.45000 MVR
1000 FJD6810.90000 MVR
2000 FJD13621.80000 MVR
5000 FJD34054.50000 MVR
10000 FJD68109.00000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار فيجي
1 MVR0.14682 FJD
5 MVR0.73412 FJD
10 MVR1.46823 FJD
20 MVR2.93646 FJD
50 MVR7.34115 FJD
100 MVR14.68230 FJD
250 MVR36.70575 FJD
500 MVR73.41150 FJD
1000 MVR146.82300 FJD
2000 MVR293.64600 FJD
5000 MVR734.11500 FJD
10000 MVR1468.23000 FJD