Fiji dolarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile FJD → MVR çevirin

1.000 fjd
6.765,88 mvr

1.00000 FJD = 6.76588 MVR

02:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD119.07241.541660.931851.3474583.03670.7957031.35425
1 ZAR0.052431810.08083220.04886010.07064924.353760.04172010.0710057
1 AUD0.6486512.371310.6044640.87402353.86180.5161330.878434
1 EUR1.073120.46661.6543611.4459589.10670.8538551.45325

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Fiji dolarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

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FJD → SGD

FJD → INR

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FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Maldivler Rufiyaası
1 FJD6.76588 MVR
5 FJD33.82940 MVR
10 FJD67.65880 MVR
20 FJD135.31760 MVR
50 FJD338.29400 MVR
100 FJD676.58800 MVR
250 FJD1691.47000 MVR
500 FJD3382.94000 MVR
1000 FJD6765.88000 MVR
2000 FJD13531.76000 MVR
5000 FJD33829.40000 MVR
10000 FJD67658.80000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Fiji Doları
1 MVR0.14780 FJD
5 MVR0.73900 FJD
10 MVR1.47801 FJD
20 MVR2.95602 FJD
50 MVR7.39005 FJD
100 MVR14.78010 FJD
250 MVR36.95025 FJD
500 MVR73.90050 FJD
1000 MVR147.80100 FJD
2000 MVR295.60200 FJD
5000 MVR739.00500 FJD
10000 MVR1478.01000 FJD