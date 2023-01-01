دولار فيجي إلى الدولار الغياني

تحويل FJD إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ fjd
٩٢٬٢٤٢٫٤٠ gyd

1.00000 FJD = 92.24240 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:51 UTC
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FJD إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.0649588.42921.438211.662430.964918.2006
1GBP1.1548711.23102.1341.661121.920071.1143321.0214
1USD0.939050.813008183.0361.35051.561040.90617.0906
1INR0.01130850.009791030.01204310.0162640.01879950.01091090.205822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / دولار غياني
1 FJD92.24240 GYD
5 FJD461.21200 GYD
10 FJD922.42400 GYD
20 FJD1844.84800 GYD
50 FJD4612.12000 GYD
100 FJD9224.24000 GYD
250 FJD23060.60000 GYD
500 FJD46121.20000 GYD
1000 FJD92242.40000 GYD
2000 FJD184484.80000 GYD
5000 FJD461212.00000 GYD
10000 FJD922424.00000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / دولار فيجي
1 GYD0.01084 FJD
5 GYD0.05421 FJD
10 GYD0.10841 FJD
20 GYD0.21682 FJD
50 GYD0.54205 FJD
100 GYD1.08410 FJD
250 GYD2.71025 FJD
500 GYD5.42050 FJD
1000 GYD10.84100 FJD
2000 GYD21.68200 FJD
5000 GYD54.20500 FJD
10000 GYD108.41000 FJD