1 الدولار الغياني إلى دولار فيجي

تحويل GYD إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1 gyd
0.01 fjd

1.00000 GYD = 0.01079 FJD

Mid-market exchange rate at 03:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854651.0817589.66551.462151.651150.95359518.532
1 GBP1.1700711.26575104.9171.710851.9321.1157721.6842
1 USD0.92440.790045182.88931.351651.526370.8814517.1315
1 INR0.01115260.009531330.012064310.01630670.01841450.01063410.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / دولار فيجي
1 GYD0.01079 FJD
5 GYD0.05397 FJD
10 GYD0.10795 FJD
20 GYD0.21590 FJD
50 GYD0.53975 FJD
100 GYD1.07949 FJD
250 GYD2.69873 FJD
500 GYD5.39745 FJD
1000 GYD10.79490 FJD
2000 GYD21.58980 FJD
5000 GYD53.97450 FJD
10000 GYD107.94900 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار غياني
1 FJD92.63620 GYD
5 FJD463.18100 GYD
10 FJD926.36200 GYD
20 FJD1852.72400 GYD
50 FJD4631.81000 GYD
100 FJD9263.62000 GYD
250 FJD23159.05000 GYD
500 FJD46318.10000 GYD
1000 FJD92636.20000 GYD
2000 FJD185272.40000 GYD
5000 FJD463181.00000 GYD
10000 FJD926362.00000 GYD