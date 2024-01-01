Фиджийские доллары в гайанские доллары

Сконвертируйте FJD в GYD по реальному обменному курсу

FJ$1,000 FJD = GY$93,42 GYD

Среднерыночный курс в 18:01
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График изменения обменного курса FJD к GYD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GYD
1 FJD в GYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий93,732195,6567
Низкий91,764691,7646
В среднем92,675993,4955
Изменение0.37%1.47%
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Соотношение 1 FJD к GYD

За последние 30 дней максимальный курс FJD к GYD составил 93,7321, а минимальный — 91,7646. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 92,6759. Изменение курса FJD к GYD в процентном соотношении составило 0.37.

За последние 90 дней максимальный курс FJD к GYD составил 95,6567, а минимальный — 91,7646. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 93,4955. Изменение курса FJD к GYD в процентном соотношении составило 1.47.

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Популярные валюты

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD117,5831,5190,9331,32584,3890,7741,391
1 ZAR0,05710,0860,0530,0754,7990,0440,079
1 AUD0,65811,57610,6140,87255,5580,510,916
1 EUR1,07218,8471,62811,42190,4570,831,491

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Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийский доллар

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FJD в ZAR

FJD в AUD

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FJD в SGD

FJD в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Гайанский доллар
1 FJD93,41680 GYD
5 FJD467,08400 GYD
10 FJD934,16800 GYD
20 FJD1 868,33600 GYD
50 FJD4 670,84000 GYD
100 FJD9 341,68000 GYD
250 FJD23 354,20000 GYD
500 FJD46 708,40000 GYD
1000 FJD93 416,80000 GYD
2000 FJD186 833,60000 GYD
5000 FJD467 084,00000 GYD
10000 FJD934 168,00000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Фиджийский доллар
1 GYD0,01070 FJD
5 GYD0,05352 FJD
10 GYD0,10705 FJD
20 GYD0,21409 FJD
50 GYD0,53524 FJD
100 GYD1,07047 FJD
250 GYD2,67617 FJD
500 GYD5,35235 FJD
1000 GYD10,70470 FJD
2000 GYD21,40940 FJD
5000 GYD53,52350 FJD
10000 GYD107,04700 FJD