5 фиджийских долларов в гайанские доллары

Сконвертируйте FJD в GYD по реальному обменному курсу

5 fjd
462.13 gyd

1.00000 FJD = 92.42690 GYD

Среднерыночный курс в 09:28
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853461.076189.37871.451171.655410.93504518.4887
1 GBP1.171711.26085104.7241.700321.939621.0955921.6629
1 USD0.929250.793116183.0581.348551.538340.8689517.1812
1 INR0.01118830.009548940.012039810.01623620.01852130.0104620.206858

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фиджийских долларов в гайанские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите FJD из выпадающего списка для исходной валюты и GYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из FJD в GYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фиджийских долларов

FJD в USD

FJD в ZAR

FJD в AUD

FJD в EUR

FJD в SGD

FJD в INR

FJD в GBP

FJD в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фиджийский доллар / Гайанский доллар
1 FJD92.42690 GYD
5 FJD462.13450 GYD
10 FJD924.26900 GYD
20 FJD1848.53800 GYD
50 FJD4621.34500 GYD
100 FJD9242.69000 GYD
250 FJD23106.72500 GYD
500 FJD46213.45000 GYD
1000 FJD92426.90000 GYD
2000 FJD184853.80000 GYD
5000 FJD462134.50000 GYD
10000 FJD924269.00000 GYD
Обменные курсы Гайанский доллар / Фиджийский доллар
1 GYD0.01082 FJD
5 GYD0.05410 FJD
10 GYD0.10819 FJD
20 GYD0.21639 FJD
50 GYD0.54097 FJD
100 GYD1.08194 FJD
250 GYD2.70485 FJD
500 GYD5.40970 FJD
1000 GYD10.81940 FJD
2000 GYD21.63880 FJD
5000 GYD54.09700 FJD
10000 GYD108.19400 FJD