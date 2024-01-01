История обменного курса фиджийский доллар–гайанские доллары

Обменный курс фиджийских доллара/гайанские доллары сейчас составляет 93,417, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость фиджийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.037% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс фиджийский доллар/гайанские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 93,417, и минимумом, равным 91,781, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.981%.