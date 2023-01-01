دولار فيجي إلى لاري جورجي

تحويل FJD إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
1184.45 gel

1.00000 FJD = 1.18445 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 10:50 UTC
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FJD إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.4371.438421.662530.96518.203
1GBP1.1548711.23005102.1331.661181.921.1144521.022
1USD0.93890.812975183.03161.35051.560910.90617.0904
1INR0.01130750.009791150.012043610.01626490.0187990.01091150.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار فيجي / لاري جورجي
1 FJD1.18445 GEL
5 FJD5.92225 GEL
10 FJD11.84450 GEL
20 FJD23.68900 GEL
50 FJD59.22250 GEL
100 FJD118.44500 GEL
250 FJD296.11250 GEL
500 FJD592.22500 GEL
1000 FJD1184.45000 GEL
2000 FJD2368.90000 GEL
5000 FJD5922.25000 GEL
10000 FJD11844.50000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / دولار فيجي
1 GEL0.84428 FJD
5 GEL4.22139 FJD
10 GEL8.44277 FJD
20 GEL16.88554 FJD
50 GEL42.21385 FJD
100 GEL84.42770 FJD
250 GEL211.06925 FJD
500 GEL422.13850 FJD
1000 GEL844.27700 FJD
2000 GEL1688.55400 FJD
5000 GEL4221.38500 FJD
10000 GEL8442.77000 FJD