Fiji dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile FJD → GEL çevirin

1.000 fjd
1.162,19 gel

1.00000 FJD = 1.16219 GEL

02:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853921.072989.09181.45331.654820.95000518.3424
1 GBP1.1710711.25645104.3331.701921.937921.1125221.4804
1 USD0.932050.795893183.03831.354551.542380.8854517.0961
1 INR0.01122440.009584650.012042610.01631240.01857430.01066320.205882

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Fiji dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Gürcistan Larisi
1 FJD1.16219 GEL
5 FJD5.81095 GEL
10 FJD11.62190 GEL
20 FJD23.24380 GEL
50 FJD58.10950 GEL
100 FJD116.21900 GEL
250 FJD290.54750 GEL
500 FJD581.09500 GEL
1000 FJD1162.19000 GEL
2000 FJD2324.38000 GEL
5000 FJD5810.95000 GEL
10000 FJD11621.90000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Fiji Doları
1 GEL0.86045 FJD
5 GEL4.30222 FJD
10 GEL8.60445 FJD
20 GEL17.20890 FJD
50 GEL43.02225 FJD
100 GEL86.04450 FJD
250 GEL215.11125 FJD
500 GEL430.22250 FJD
1000 GEL860.44500 FJD
2000 GEL1720.89000 FJD
5000 GEL4302.22500 FJD
10000 GEL8604.45000 FJD