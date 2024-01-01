2.000 Fiji dolarından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile FJD → GEL çevirin

1,000FJ$ FJD = 1,197₾ GEL

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 FJD → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,22361,2483
Düşük1,19141,1914
Ortalama1,20661,2155
Değişim-1.84%-0.44%
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1 FJD → GEL istatistikleri

FJD → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2236, en düşük 1,1914 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2066 oldu. FJD → GEL kurundaki değişiklik -1.84 değerindeydi.

FJD → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2483, en düşük 1,1914 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2155 oldu. FJD → GEL kurundaki değişiklik -0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

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FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Gürcistan Larisi
1 FJD1,19653 GEL
5 FJD5,98265 GEL
10 FJD11,96530 GEL
20 FJD23,93060 GEL
50 FJD59,82650 GEL
100 FJD119,65300 GEL
250 FJD299,13250 GEL
500 FJD598,26500 GEL
1000 FJD1.196,53000 GEL
2000 FJD2.393,06000 GEL
5000 FJD5.982,65000 GEL
10000 FJD11.965,30000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Fiji Doları
1 GEL0,83575 FJD
5 GEL4,17876 FJD
10 GEL8,35751 FJD
20 GEL16,71502 FJD
50 GEL41,78755 FJD
100 GEL83,57510 FJD
250 GEL208,93775 FJD
500 GEL417,87550 FJD
1000 GEL835,75100 FJD
2000 GEL1.671,50200 FJD
5000 GEL4.178,75500 FJD
10000 GEL8.357,51000 FJD