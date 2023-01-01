جنيه مصري إلى فاتو فانواتي

تحويل EGP إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
3962 vuv

1.00000 EGP = 3.96246 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
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EGP إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 VUV
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066288.52611.43981.664510.964218.2177
1GBP1.153211.22955102.0891.660381.919521.1119221.0088
1USD0.93790.813306183.02951.35041.561160.904317.0866
1INR0.01129610.009795380.012043910.01626410.01880250.01089130.20579

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / فاتو فانواتو
1 EGP3.96246 VUV
5 EGP19.81230 VUV
10 EGP39.62460 VUV
20 EGP79.24920 VUV
50 EGP198.12300 VUV
100 EGP396.24600 VUV
250 EGP990.61500 VUV
500 EGP1981.23000 VUV
1000 EGP3962.46000 VUV
2000 EGP7924.92000 VUV
5000 EGP19812.30000 VUV
10000 EGP39624.60000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / جنيه مصري
1 VUV0.25237 EGP
5 VUV1.26185 EGP
10 VUV2.52369 EGP
20 VUV5.04738 EGP
50 VUV12.61845 EGP
100 VUV25.23690 EGP
250 VUV63.09225 EGP
500 VUV126.18450 EGP
1000 VUV252.36900 EGP
2000 VUV504.73800 EGP
5000 VUV1261.84500 EGP
10000 VUV2523.69000 EGP