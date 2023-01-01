جنيه مصري إلى كرونة دنماركية

تحويل EGP إلى DKK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٢٦٫٤٥ dkk

1.00000 EGP = 0.22645 DKK

متوسط سعر صرف السوق عند 10:19 UTC
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EGP إلى DKK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 DKK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0652588.46091.438411.663150.964618.2021
1GBP1.1536711.2289102.0511.659381.918661.1128320.9985
1USD0.93870.813736183.04241.35031.561280.905517.0872
1INR0.01130440.009799040.01204210.01626040.0188010.01090410.205765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى كرونة دنماركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DKK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى DKK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / كرونة دانمركية
1 EGP0.22645 DKK
5 EGP1.13225 DKK
10 EGP2.26450 DKK
20 EGP4.52900 DKK
50 EGP11.32250 DKK
100 EGP22.64500 DKK
250 EGP56.61250 DKK
500 EGP113.22500 DKK
1000 EGP226.45000 DKK
2000 EGP452.90000 DKK
5000 EGP1132.25000 DKK
10000 EGP2264.50000 DKK
معدلات التحويل كرونة دانمركية / جنيه مصري
1 DKK4.41599 EGP
5 DKK22.07995 EGP
10 DKK44.15990 EGP
20 DKK88.31980 EGP
50 DKK220.79950 EGP
100 DKK441.59900 EGP
250 DKK1103.99750 EGP
500 DKK2207.99500 EGP
1000 DKK4415.99000 EGP
2000 DKK8831.98000 EGP
5000 DKK22079.95000 EGP
10000 DKK44159.90000 EGP