Египетские фунты в датские кроны

Сконвертируйте EGP в DKK по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = kr0,1411 DKK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса EGP к DKK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DKK
1 EGP в DKKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,14200,1420
Низкий0,13880,1367
В среднем0,14100,1394
Изменение0.48%1.65%
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Соотношение 1 EGP к DKK

За последние 30 дней максимальный курс EGP к DKK составил 0,1420, а минимальный — 0,1388. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1410. Изменение курса EGP к DKK в процентном соотношении составило 0.48.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к DKK составил 0,1420, а минимальный — 0,1367. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1394. Изменение курса EGP к DKK в процентном соотношении составило 1.65.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в датские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и DKK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в DKK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Датская крона
1 EGP0,14113 DKK
5 EGP0,70566 DKK
10 EGP1,41131 DKK
20 EGP2,82262 DKK
50 EGP7,05655 DKK
100 EGP14,11310 DKK
250 EGP35,28275 DKK
500 EGP70,56550 DKK
1000 EGP141,13100 DKK
2000 EGP282,26200 DKK
5000 EGP705,65500 DKK
10000 EGP1 411,31000 DKK
Обменные курсы Датская крона / Египетский фунт
1 DKK7,08560 EGP
5 DKK35,42800 EGP
10 DKK70,85600 EGP
20 DKK141,71200 EGP
50 DKK354,28000 EGP
100 DKK708,56000 EGP
250 DKK1 771,40000 EGP
500 DKK3 542,80000 EGP
1000 DKK7 085,60000 EGP
2000 DKK14 171,20000 EGP
5000 DKK35 428,00000 EGP
10000 DKK70 856,00000 EGP