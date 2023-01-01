جنيه مصري إلى روبل بيلاروسي

تحويل EGP إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٨١٫٦٩ byn

1.00000 EGP = 0.08169 BYN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:18 UTC
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EGP إلى BYN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BYN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47591.43841.663390.9645518.2034
1GBP1.153411.22875102.0411.658941.918421.1125120.9944
1USD0.93860.813835183.04481.35011.561280.905317.086
1INR0.01130250.009799950.012041710.01625750.01880050.01090130.205744

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / الروبل البيلاروسي
1 EGP0.08169 BYN
5 EGP0.40843 BYN
10 EGP0.81687 BYN
20 EGP1.63373 BYN
50 EGP4.08434 BYN
100 EGP8.16867 BYN
250 EGP20.42168 BYN
500 EGP40.84335 BYN
1000 EGP81.68670 BYN
2000 EGP163.37340 BYN
5000 EGP408.43350 BYN
10000 EGP816.86700 BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / جنيه مصري
1 BYN12.24190 EGP
5 BYN61.20950 EGP
10 BYN122.41900 EGP
20 BYN244.83800 EGP
50 BYN612.09500 EGP
100 BYN1224.19000 EGP
250 BYN3060.47500 EGP
500 BYN6120.95000 EGP
1000 BYN12241.90000 EGP
2000 BYN24483.80000 EGP
5000 BYN61209.50000 EGP
10000 BYN122419.00000 EGP