دينار جزائري إلى تالا ساموي

تحويل DZD إلى WST بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٠٫١٣ wst

1.00000 DZD = 0.02013 WST

متوسط سعر صرف السوق عند 10:14 UTC
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DZD إلى WST مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 WST
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065188.45861.438041.66240.964918.198
1GBP1.1535411.2286102.0381.658791.917591.1130520.9915
1USD0.93890.813935183.05191.350151.560790.905917.0857
1INR0.01130470.009800310.012040710.01625670.0187930.01090760.205723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى تالا ساموي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و WST في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى WST وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / Samoan Tala
1 DZD0.02013 WST
5 DZD0.10063 WST
10 DZD0.20126 WST
20 DZD0.40253 WST
50 DZD1.00632 WST
100 DZD2.01263 WST
250 DZD5.03158 WST
500 DZD10.06315 WST
1000 DZD20.12630 WST
2000 DZD40.25260 WST
5000 DZD100.63150 WST
10000 DZD201.26300 WST
معدلات التحويل Samoan Tala / Algerian Dinar
1 WST49.68630 DZD
5 WST248.43150 DZD
10 WST496.86300 DZD
20 WST993.72600 DZD
50 WST2484.31500 DZD
100 WST4968.63000 DZD
250 WST12421.57500 DZD
500 WST24843.15000 DZD
1000 WST49686.30000 DZD
2000 WST99372.60000 DZD
5000 WST248431.50000 DZD
10000 WST496863.00000 DZD