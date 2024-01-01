Алжирские динары в самоанские талы

Сконвертируйте DZD в WST по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = WS$0,02037 WST

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к WST

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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WST
1 DZD в WSTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02080,0208
Низкий0,02020,0201
В среднем0,02040,0204
Изменение0.82%-0.39%
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Соотношение 1 DZD к WST

За последние 30 дней максимальный курс DZD к WST составил 0,0208, а минимальный — 0,0202. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0204. Изменение курса DZD к WST в процентном соотношении составило 0.82.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к WST составил 0,0208, а минимальный — 0,0201. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0204. Изменение курса DZD к WST в процентном соотношении составило -0.39.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в самоанские талы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и WST из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в WST, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Самоанская тала
1 DZD0,02037 WST
5 DZD0,10186 WST
10 DZD0,20373 WST
20 DZD0,40746 WST
50 DZD1,01865 WST
100 DZD2,03729 WST
250 DZD5,09322 WST
500 DZD10,18645 WST
1000 DZD20,37290 WST
2000 DZD40,74580 WST
5000 DZD101,86450 WST
10000 DZD203,72900 WST
Обменные курсы Самоанская тала / Алжирский динар
1 WST49,08480 DZD
5 WST245,42400 DZD
10 WST490,84800 DZD
20 WST981,69600 DZD
50 WST2 454,24000 DZD
100 WST4 908,48000 DZD
250 WST12 271,20000 DZD
500 WST24 542,40000 DZD
1000 WST49 084,80000 DZD
2000 WST98 169,60000 DZD
5000 WST245 424,00000 DZD
10000 WST490 848,00000 DZD