История обменного курса алжирский динар–самоанские талы

Обменный курс алжирских динара/самоанские талы сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере 0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.759% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/самоанские талы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,021, и минимумом, равным 0,020, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.613%.