دولار تايواني جديد (TWD)

اسم العملة

دولار تايواني جديد

رمز العملة

NT$

سعر الصرف TWD

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
من TWD0.031230.042690.025350.042090.048570.244324.635530.02934
إلى TWD32.0190023.4254039.4554023.7591020.589804.093060.2157334.07780

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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