دولار تايواني جديد (TWD)
اسم العملة
دولار تايواني جديد
رمز العملة
NT$
سعر الصرف TWD
|USD
|SGD
|GBP
|CAD
|AUD
|HKD
|JPY
|EUR
|من TWD
|0.03123
|0.04269
|0.02535
|0.04209
|0.04857
|0.24432
|4.63553
|0.02934
|إلى TWD
|32.01900
|23.42540
|39.45540
|23.75910
|20.58980
|4.09306
|0.21573
|34.07780
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.