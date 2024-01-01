دولار تايواني جديد إلى فورنت مجري

تحويل TWD إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
11,008 huf

NT$1.000 TWD = Ft11.01 HUF

Mid-market exchange rate at 02:40
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TWD إلى HUF مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HUF

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94710.335191.2781.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3630.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Hungarian Forint
1 TWD١١٫٠٠٧٦٠ HUF
5 TWD٥٥٫٠٣٨٠٠ HUF
10 TWD١١٠٫٠٧٦٠٠ HUF
20 TWD٢٢٠٫١٥٢٠٠ HUF
50 TWD٥٥٠٫٣٨٠٠٠ HUF
100 TWD١٬١٠٠٫٧٦٠٠٠ HUF
250 TWD٢٬٧٥١٫٩٠٠٠٠ HUF
500 TWD٥٬٥٠٣٫٨٠٠٠٠ HUF
1000 TWD١١٬٠٠٧٫٦٠٠٠٠ HUF
2000 TWD٢٢٬٠١٥٫٢٠٠٠٠ HUF
5000 TWD٥٥٬٠٣٨٫٠٠٠٠٠ HUF
10000 TWD١١٠٬٠٧٦٫٠٠٠٠٠ HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار تايواني جديد
2000 HUF١٨١٫٦٩٢٢٠ TWD
5000 HUF٤٥٤٫٢٣٠٥٠ TWD
10000 HUF٩٠٨٫٤٦١٠٠ TWD
15000 HUF١٬٣٦٢٫٦٩١٥٠ TWD
20000 HUF١٬٨١٦٫٩٢٢٠٠ TWD
30000 HUF٢٬٧٢٥٫٣٨٣٠٠ TWD
40000 HUF٣٬٦٣٣٫٨٤٤٠٠ TWD
50000 HUF٤٬٥٤٢٫٣٠٥٠٠ TWD
60000 HUF٥٬٤٥٠٫٧٦٦٠٠ TWD
100000 HUF٩٬٠٨٤٫٦١٠٠٠ TWD
150000 HUF١٣٬٦٢٦٫٩١٥٠٠ TWD
200000 HUF١٨٬١٦٩٫٢٢٠٠٠ TWD