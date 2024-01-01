دولار تايواني جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل TWD إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
3,101.87 cve

NT$1.000 TWD = Esc3.102 CVE

Mid-market exchange rate at 02:35
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TWD إلى CVE مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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CVE

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.370.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8110.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94810.333191.2541.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.350.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / اسكودو الرأس الأخضر
1 TWD٣٫١٠١٨٧ CVE
5 TWD١٥٫٥٠٩٣٥ CVE
10 TWD٣١٫٠١٨٧٠ CVE
20 TWD٦٢٫٠٣٧٤٠ CVE
50 TWD١٥٥٫٠٩٣٥٠ CVE
100 TWD٣١٠٫١٨٧٠٠ CVE
250 TWD٧٧٥٫٤٦٧٥٠ CVE
500 TWD١٬٥٥٠٫٩٣٥٠٠ CVE
1000 TWD٣٬١٠١٫٨٧٠٠٠ CVE
2000 TWD٦٬٢٠٣٫٧٤٠٠٠ CVE
5000 TWD١٥٬٥٠٩٫٣٥٠٠٠ CVE
10000 TWD٣١٬٠١٨٫٧٠٠٠٠ CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / دولار تايواني جديد
1 CVE٠٫٣٢٢٣٩ TWD
5 CVE١٫٦١١٩٣ TWD
10 CVE٣٫٢٢٣٨٦ TWD
20 CVE٦٫٤٤٧٧٢ TWD
50 CVE١٦٫١١٩٣٠ TWD
100 CVE٣٢٫٢٣٨٦٠ TWD
250 CVE٨٠٫٥٩٦٥٠ TWD
500 CVE١٦١٫١٩٣٠٠ TWD
1000 CVE٣٢٢٫٣٨٦٠٠ TWD
2000 CVE٦٤٤٫٧٧٢٠٠ TWD
5000 CVE١٬٦١١٫٩٣٠٠٠ TWD
10000 CVE٣٬٢٢٣٫٨٦٠٠٠ TWD