Yeni Tayvan dolarından Cape Verde escudosuna

Reel döviz kuru ile TWD → CVE çevirin

1.000 twd
3.271,36 cve

1.00000 TWD = 3.27136 CVE

23:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.077589.44131.450581.650960.94793518.3635
1 GBP1.1696211.2603104.6151.696681.931051.1087321.4789
1 USD0.928050.793462183.00821.346251.532210.8797517.0427
1 INR0.01118050.009558840.01204710.01621830.01845860.01059840.205313

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Yeni Tayvan dolarından Cape Verde escudosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CVE seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → CVE kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Cape Verde Escudosu
1 TWD3.27136 CVE
5 TWD16.35680 CVE
10 TWD32.71360 CVE
20 TWD65.42720 CVE
50 TWD163.56800 CVE
100 TWD327.13600 CVE
250 TWD817.84000 CVE
500 TWD1635.68000 CVE
1000 TWD3271.36000 CVE
2000 TWD6542.72000 CVE
5000 TWD16356.80000 CVE
10000 TWD32713.60000 CVE
Çevrim kurları Cape Verde Escudosu / Yeni Tayvan Doları
1 CVE0.30568 TWD
5 CVE1.52842 TWD
10 CVE3.05684 TWD
20 CVE6.11368 TWD
50 CVE15.28420 TWD
100 CVE30.56840 TWD
250 CVE76.42100 TWD
500 CVE152.84200 TWD
1000 CVE305.68400 TWD
2000 CVE611.36800 TWD
5000 CVE1528.42000 TWD
10000 CVE3056.84000 TWD