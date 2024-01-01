دولار تايواني جديد إلى روبية موريشية

تحويل TWD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
1,444.07 mur

NT$1.000 TWD = ₨1.444 MUR

Mid-market exchange rate at 02:48
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TWD إلى MUR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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MUR

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.340.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.7960.687
1 GBP1.3251.72611.7811.94810.333191.2291.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3440.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mauritian Rupee
1 TWD١٫٤٤٤٠٧ MUR
5 TWD٧٫٢٢٠٣٥ MUR
10 TWD١٤٫٤٤٠٧٠ MUR
20 TWD٢٨٫٨٨١٤٠ MUR
50 TWD٧٢٫٢٠٣٥٠ MUR
100 TWD١٤٤٫٤٠٧٠٠ MUR
250 TWD٣٦١٫٠١٧٥٠ MUR
500 TWD٧٢٢٫٠٣٥٠٠ MUR
1000 TWD١٬٤٤٤٫٠٧٠٠٠ MUR
2000 TWD٢٬٨٨٨٫١٤٠٠٠ MUR
5000 TWD٧٬٢٢٠٫٣٥٠٠٠ MUR
10000 TWD١٤٬٤٤٠٫٧٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار تايواني جديد
1 MUR٠٫٦٩٢٤٩ TWD
5 MUR٣٫٤٦٢٤٤ TWD
10 MUR٦٫٩٢٤٨٨ TWD
20 MUR١٣٫٨٤٩٧٦ TWD
50 MUR٣٤٫٦٢٤٤٠ TWD
100 MUR٦٩٫٢٤٨٨٠ TWD
250 MUR١٧٣٫١٢٢٠٠ TWD
500 MUR٣٤٦٫٢٤٤٠٠ TWD
1000 MUR٦٩٢٫٤٨٨٠٠ TWD
2000 MUR١٬٣٨٤٫٩٧٦٠٠ TWD
5000 MUR٣٬٤٦٢٫٤٤٠٠٠ TWD
10000 MUR٦٬٩٢٤٫٨٨٠٠٠ TWD