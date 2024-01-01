Yeni Tayvan dolarından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile TWD → MUR çevirin

1.000 twd
1.474,43 mur

1.00000 TWD = 1.47443 MUR

15:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.0774589.43761.450731.651140.94792518.3631
1 GBP1.1695211.2601104.5991.696661.931041.1086221.476
1 USD0.92810.793588183.00861.346451.532450.8797517.0431
1 INR0.0111810.009560310.01204710.01622060.01846130.01059830.205317

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Yeni Tayvan dolarından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Mauritius Rupisi
1 TWD1.47443 MUR
5 TWD7.37215 MUR
10 TWD14.74430 MUR
20 TWD29.48860 MUR
50 TWD73.72150 MUR
100 TWD147.44300 MUR
250 TWD368.60750 MUR
500 TWD737.21500 MUR
1000 TWD1474.43000 MUR
2000 TWD2948.86000 MUR
5000 TWD7372.15000 MUR
10000 TWD14744.30000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Yeni Tayvan Doları
1 MUR0.67823 TWD
5 MUR3.39114 TWD
10 MUR6.78228 TWD
20 MUR13.56456 TWD
50 MUR33.91140 TWD
100 MUR67.82280 TWD
250 MUR169.55700 TWD
500 MUR339.11400 TWD
1000 MUR678.22800 TWD
2000 MUR1356.45600 TWD
5000 MUR3391.14000 TWD
10000 MUR6782.28000 TWD