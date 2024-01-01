Новый тайваньский доллар (TWD)
Название валюты
Новый тайваньский доллар
Символ валюты
NT$
Обменный курс для TWD
|USD
|SGD
|GBP
|CAD
|AUD
|HKD
|JPY
|EUR
|Из TWD
|0.03065
|0.04112
|0.02361
|0.04194
|0.04552
|0.23936
|4.79616
|0.02807
|В TWD
|32.62400
|24.31630
|42.34760
|23.84360
|21.97060
|4.17772
|0.20850
|35.62380
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