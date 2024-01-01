Новый тайваньский доллар (TWD)

Название валюты

Новый тайваньский доллар

NT$

Обменный курс для TWD

 USD SGD GBP CAD AUD HKD JPY EUR
Из TWD0.03065 0.04112 0.02361 0.04194 0.04552 0.23936 4.79616 0.02807
В TWD32.62400 24.31630 42.34760 23.84360 21.97060 4.17772 0.20850 35.62380

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