Новые тайваньские доллары в патаки макао

Сконвертируйте TWD в MOP по реальному обменному курсу

1000 twd
252.61 mop

1.00000 TWD = 0.25261 MOP

Среднерыночный курс в 10:28 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TWD к MOP

1 мин. назад 1 TWD → 0 MOP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.073489.04091.456551.675490.9585518.5275
1GBP1.1613111.24655103.4041.691511.945761.1131721.5162
1USD0.93160.802214182.95221.356951.560910.8930517.2606
1INR0.01123080.00967080.012055110.01635820.0188170.01076580.208079

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в патаки макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for новый тайваньский доллар

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Патака Макао
1 TWD0.25261 MOP
5 TWD1.26306 MOP
10 TWD2.52612 MOP
20 TWD5.05224 MOP
50 TWD12.63060 MOP
100 TWD25.26120 MOP
250 TWD63.15300 MOP
500 TWD126.30600 MOP
1000 TWD252.61200 MOP
2000 TWD505.22400 MOP
5000 TWD1263.06000 MOP
10000 TWD2526.12000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Новый тайваньский доллар
1 MOP3.95864 TWD
5 MOP19.79320 TWD
10 MOP39.58640 TWD
20 MOP79.17280 TWD
50 MOP197.93200 TWD
100 MOP395.86400 TWD
250 MOP989.66000 TWD
500 MOP1979.32000 TWD
1000 MOP3958.64000 TWD
2000 MOP7917.28000 TWD
5000 MOP19793.20000 TWD
10000 MOP39586.40000 TWD