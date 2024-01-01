5 000 новых тайваньских долларов в патаки Макао

Сконвертируйте TWD в MOP по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = MOP$0,2493 MOP

Среднерыночный курс в 21:20
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График изменения обменного курса TWD к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 TWD в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25090,2534
Низкий0,24820,2472
В среднем0,24960,2503
Изменение0.22%0.82%
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Соотношение 1 TWD к MOP

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MOP составил 0,2509, а минимальный — 0,2482. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2496. Изменение курса TWD к MOP в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MOP составил 0,2534, а минимальный — 0,2472. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2503. Изменение курса TWD к MOP в процентном соотношении составило 0.82.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7751,391,5197,775152,750,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1530,704
1 GBP1,2911,71211,7941,9610,034197,1321,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,593109,880,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Патака Макао
1 TWD0,24933 MOP
5 TWD1,24667 MOP
10 TWD2,49334 MOP
20 TWD4,98668 MOP
50 TWD12,46670 MOP
100 TWD24,93340 MOP
250 TWD62,33350 MOP
500 TWD124,66700 MOP
1000 TWD249,33400 MOP
2000 TWD498,66800 MOP
5000 TWD1 246,67000 MOP
10000 TWD2 493,34000 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Новый тайваньский доллар
1 MOP4,01068 TWD
5 MOP20,05340 TWD
10 MOP40,10680 TWD
20 MOP80,21360 TWD
50 MOP200,53400 TWD
100 MOP401,06800 TWD
250 MOP1 002,67000 TWD
500 MOP2 005,34000 TWD
1000 MOP4 010,68000 TWD
2000 MOP8 021,36000 TWD
5000 MOP20 053,40000 TWD
10000 MOP40 106,80000 TWD