دولار تايواني جديد إلى باتاكا ماكاوية

تحويل TWD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
251.32 mop

NT$1.000 TWD = MOP$0.2513 MOP

Mid-market exchange rate at 02:47
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TWD إلى MOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MOP

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7811.94810.333191.2491.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3550.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Macanese Pataca
1 TWD٠٫٢٥١٣٢ MOP
5 TWD١٫٢٥٦٦٢ MOP
10 TWD٢٫٥١٣٢٣ MOP
20 TWD٥٫٠٢٦٤٦ MOP
50 TWD١٢٫٥٦٦١٥ MOP
100 TWD٢٥٫١٣٢٣٠ MOP
250 TWD٦٢٫٨٣٠٧٥ MOP
500 TWD١٢٥٫٦٦١٥٠ MOP
1000 TWD٢٥١٫٣٢٣٠٠ MOP
2000 TWD٥٠٢٫٦٤٦٠٠ MOP
5000 TWD١٬٢٥٦٫٦١٥٠٠ MOP
10000 TWD٢٬٥١٣٫٢٣٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / دولار تايواني جديد
1 MOP٣٫٩٧٨٩٥ TWD
5 MOP١٩٫٨٩٤٧٥ TWD
10 MOP٣٩٫٧٨٩٥٠ TWD
20 MOP٧٩٫٥٧٩٠٠ TWD
50 MOP١٩٨٫٩٤٧٥٠ TWD
100 MOP٣٩٧٫٨٩٥٠٠ TWD
250 MOP٩٩٤٫٧٣٧٥٠ TWD
500 MOP١٬٩٨٩٫٤٧٥٠٠ TWD
1000 MOP٣٬٩٧٨٫٩٥٠٠٠ TWD
2000 MOP٧٬٩٥٧٫٩٠٠٠٠ TWD
5000 MOP١٩٬٨٩٤٫٧٥٠٠٠ TWD
10000 MOP٣٩٬٧٨٩٫٥٠٠٠٠ TWD