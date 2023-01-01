Новые тайваньские доллары в тайские баты

Сконвертируйте TWD в THB по реальному обменному курсу

1 000 twd
1 118,55 thb

1.00000 TWD = 1.11855 THB

Среднерыночный курс в 10:32 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса TWD к THB

1 мин. назад 1 TWD → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86121.073689.0641.456451.67580.9586518.5269
1GBP1.1611711.2467103.4241.691271.945991.1131621.5141
1USD0.931450.802118182.95831.35661.560910.892917.2568
1INR0.01122790.009668930.012054210.01635280.01881570.01076320.208018

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for новый тайваньский доллар

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Тайский бат
1 TWD1.11855 THB
5 TWD5.59275 THB
10 TWD11.18550 THB
20 TWD22.37100 THB
50 TWD55.92750 THB
100 TWD111.85500 THB
250 TWD279.63750 THB
500 TWD559.27500 THB
1000 TWD1118.55000 THB
2000 TWD2237.10000 THB
5000 TWD5592.75000 THB
10000 TWD11185.50000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Новый тайваньский доллар
1 THB0.89401 TWD
5 THB4.47007 TWD
10 THB8.94014 TWD
20 THB17.88028 TWD
50 THB44.70070 TWD
100 THB89.40140 TWD
250 THB223.50350 TWD
500 THB447.00700 TWD
1000 THB894.01400 TWD
2000 THB1788.02800 TWD
5000 THB4470.07000 TWD
10000 THB8940.14000 TWD