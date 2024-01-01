1 новый тайваньский доллар в тайские баты

Сконвертируйте TWD в THB по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ฿1,067 THB

Среднерыночный курс в 22:10
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График изменения обменного курса TWD к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 TWD в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,06771,0871
Низкий1,03091,0160
В среднем1,04821,0497
Изменение3.50%-1.34%
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Соотношение 1 TWD к THB

За последние 30 дней максимальный курс TWD к THB составил 1,0677, а минимальный — 1,0309. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,0482. Изменение курса TWD к THB в процентном соотношении составило 3.50.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к THB составил 1,0871, а минимальный — 1,0160. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,0497. Изменение курса TWD к THB в процентном соотношении составило -1.34.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3250,7751,3921,527,775152,6950,933
1 SGD0,75510,5851,051,1475,867115,2240,704
1 GBP1,2911,71111,7961,96110,037197,1061,205
1 CAD0,7190,9520,55711,0925,587109,7220,671

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новый тайваньский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Тайский бат
1 TWD1,06696 THB
5 TWD5,33480 THB
10 TWD10,66960 THB
20 TWD21,33920 THB
50 TWD53,34800 THB
100 TWD106,69600 THB
250 TWD266,74000 THB
500 TWD533,48000 THB
1000 TWD1 066,96000 THB
2000 TWD2 133,92000 THB
5000 TWD5 334,80000 THB
10000 TWD10 669,60000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Новый тайваньский доллар
1 THB0,93725 TWD
5 THB4,68623 TWD
10 THB9,37246 TWD
20 THB18,74492 TWD
50 THB46,86230 TWD
100 THB93,72460 TWD
250 THB234,31150 TWD
500 THB468,62300 TWD
1000 THB937,24600 TWD
2000 THB1 874,49200 TWD
5000 THB4 686,23000 TWD
10000 THB9 372,46000 TWD