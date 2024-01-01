دولار تايواني جديد إلى بير إثيوبي

تحويل TWD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
3,471.43 etb

NT$1.000 TWD = Br3.471 ETB

Mid-market exchange rate at 02:37
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TWD إلى ETB مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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ETB

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.340.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.7880.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94710.334191.2431.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3480.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / البر الإثيوبي
1 TWD٣٫٤٧١٤٣ ETB
5 TWD١٧٫٣٥٧١٥ ETB
10 TWD٣٤٫٧١٤٣٠ ETB
20 TWD٦٩٫٤٢٨٦٠ ETB
50 TWD١٧٣٫٥٧١٥٠ ETB
100 TWD٣٤٧٫١٤٣٠٠ ETB
250 TWD٨٦٧٫٨٥٧٥٠ ETB
500 TWD١٬٧٣٥٫٧١٥٠٠ ETB
1000 TWD٣٬٤٧١٫٤٣٠٠٠ ETB
2000 TWD٦٬٩٤٢٫٨٦٠٠٠ ETB
5000 TWD١٧٬٣٥٧٫١٥٠٠٠ ETB
10000 TWD٣٤٬٧١٤٫٣٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار تايواني جديد
1 ETB٠٫٢٨٨٠٧ TWD
5 ETB١٫٤٤٠٣٣ TWD
10 ETB٢٫٨٨٠٦٦ TWD
20 ETB٥٫٧٦١٣٢ TWD
50 ETB١٤٫٤٠٣٣٠ TWD
100 ETB٢٨٫٨٠٦٦٠ TWD
250 ETB٧٢٫٠١٦٥٠ TWD
500 ETB١٤٤٫٠٣٣٠٠ TWD
1000 ETB٢٨٨٫٠٦٦٠٠ TWD
2000 ETB٥٧٦٫١٣٢٠٠ TWD
5000 ETB١٬٤٤٠٫٣٣٠٠٠ TWD
10000 ETB٢٬٨٨٠٫٦٦٠٠٠ TWD