1 دولار تايواني جديد إلى بير إثيوبي

تحويل TWD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1 twd
1.81 etb

1.000 TWD = 1.808 ETB

Mid-market exchange rate at 17:34
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أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD1١٫٣٣٣٠٫٧٨٢١٫٣٥١٫٥١٤٧٫٨٢٣١٤٧٫٦٦٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1٠٫٥٨٧١٫٠١٣١٫١٣٦٥٫٨٧١١١٠٫٨١٠٫٦٨٧
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٠٤1١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٠٫٠٠٦١٨٨٫٨٦٤١٫١٧١
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧٠٫٥٧٩1١٫١٢٢٥٫٧٩٧١٠٩٫٤١٨٠٫٦٧٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / البر الإثيوبي
1 TWD١٫٨٠٧٥٨ ETB
5 TWD٩٫٠٣٧٩٠ ETB
10 TWD١٨٫٠٧٥٨٠ ETB
20 TWD٣٦٫١٥١٦٠ ETB
50 TWD٩٠٫٣٧٩٠٠ ETB
100 TWD١٨٠٫٧٥٨٠٠ ETB
250 TWD٤٥١٫٨٩٥٠٠ ETB
500 TWD٩٠٣٫٧٩٠٠٠ ETB
1000 TWD١٬٨٠٧٫٥٨٠٠٠ ETB
2000 TWD٣٬٦١٥٫١٦٠٠٠ ETB
5000 TWD٩٬٠٣٧٫٩٠٠٠٠ ETB
10000 TWD١٨٬٠٧٥٫٨٠٠٠٠ ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار تايواني جديد
1 ETB٠٫٥٥٣٢٣ TWD
5 ETB٢٫٧٦٦١٣ TWD
10 ETB٥٫٥٣٢٢٦ TWD
20 ETB١١٫٠٦٤٥٢ TWD
50 ETB٢٧٫٦٦١٣٠ TWD
100 ETB٥٥٫٣٢٢٦٠ TWD
250 ETB١٣٨٫٣٠٦٥٠ TWD
500 ETB٢٧٦٫٦١٣٠٠ TWD
1000 ETB٥٥٣٫٢٢٦٠٠ TWD
2000 ETB١٬١٠٦٫٤٥٢٠٠ TWD
5000 ETB٢٬٧٦٦٫١٣٠٠٠ TWD
10000 ETB٥٬٥٣٢٫٢٦٠٠٠ TWD