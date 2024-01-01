Yeni Tayvan dolarından Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile TWD → ETB çevirin

1.000 twd
1.801,17 etb

1.00000 TWD = 1.80117 ETB

22:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.345550.7935251.346251.532217.82025149.9250.92805
1 SGD0.74319110.589741.000521.138735.81194111.4230.689736
1 GBP1.26021.6956611.696541.93099.85508188.9351.16954
1 CAD0.7428040.999480.58943311.138145.80891111.3650.689377

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Yeni Tayvan dolarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Etiyopya Birri
1 TWD1.80117 ETB
5 TWD9.00585 ETB
10 TWD18.01170 ETB
20 TWD36.02340 ETB
50 TWD90.05850 ETB
100 TWD180.11700 ETB
250 TWD450.29250 ETB
500 TWD900.58500 ETB
1000 TWD1801.17000 ETB
2000 TWD3602.34000 ETB
5000 TWD9005.85000 ETB
10000 TWD18011.70000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Yeni Tayvan Doları
1 ETB0.55519 TWD
5 ETB2.77597 TWD
10 ETB5.55193 TWD
20 ETB11.10386 TWD
50 ETB27.75965 TWD
100 ETB55.51930 TWD
250 ETB138.79825 TWD
500 ETB277.59650 TWD
1000 ETB555.19300 TWD
2000 ETB1110.38600 TWD
5000 ETB2775.96500 TWD
10000 ETB5551.93000 TWD